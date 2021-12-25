Vacanza in barca a vela: alla scoperta delle Egadi

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L’arcipelago siciliano delle Egadi è una vera e propria meraviglia, che merita di essere scoperta per intero perché ogni isola che lo compone è in grado di regalare delle emozioni uniche, indimenticabili. Il miglior modo per vivere appieno il fascino delle Egadi è quello di organizzare una vacanza in barca a vela: via terra infatti molte calette sono irraggiungibili e rimangono impossibili da esplorare. Arrivando invece via mare, le Egadi riservano delle sorprese davvero inaspettate che non si dimenticano facilmente.

Non c’è insomma da stupirsi se tra le vacanze in barca a vela in Sicilia più consigliate in assoluto ci sia proprio questa: il tour delle Egadi. Un viaggio incredibile alla scoperta di Favignana, Levanzo e Marettimo, 3 gioielli davvero sorprendenti e ricchi di suggestioni.

Tour delle Egadi in barca a vela: dove partire

Il punto di partenza per una vacanza in barca vela alle Egadi è sicuramente il porto di Trapani. Qui è possibile noleggiare un’imbarcazione anche con skipper, in modo da potersi subito mettere in viaggio alla scoperta delle isole siciliane anche se non si è dotati di patente nautica. In realtà, in molti oggi scelgono il noleggio con skipper a prescindere, per potersi godere appieno la vacanza senza doversi preoccupare degli aspetti tecnici.

In tutti i casi, conviene prenotare la barca a vela online per poi trovarla già pronta nel momento della partenza. In questo modo si ha la possibilità di scegliere tra un maggior numero di imbarcazioni e soprattutto si può risparmiare. All’ultimo minuto è spesso difficile se non impossibile al giorno d’oggi reperire una barca a vela disponibile per il noleggio immediato.

Alla scoperta di Favignana in barca a vela

Favignana è la più grande delle isole Egadi e anche la più conosciuta. I veri appassionati di mare, probabilmente apprezzeranno molto meno questa isola rispetto alle altre, anche se bisogna ammettere che vista dal mare è tutta un’altra cosa. Il problema maggiore di Favignana è infatti il grande afflusso turistico che c’è sull’isola nei mesi estivi: le spiagge più belle sono sempre affollatissime e praticamente inaccessibili via terra. In particolare, Cala Rossa e Cala Azzurra sono imperdibili durante una vacanza in barca a vela ma anche la Grotta Perciata e quella del Cavallo meritano assolutamente una visita.

Alla scoperta di Levanzo in barca a vela

Levanzo è la più piccola delle isole Egadi ma non per questo meno interessante, anzi. L’ideale è proprio visitarla in barca a vela, perché molte delle spiagge sono irraggiungibili dalla terra ferma così come la famosa Grotta del Genovese con le sue pitture rupestri risalenti all’epoca del paleolitico e del neolitico.

Alla scoperta di Marettimo in barca a vela

L’ultima isola delle Egadi che di certo non è da meno rispetto alle altre è Marettimo: un vero e proprio gioiellino circondato da un mare cristallino, al cui centro si trova un’altura. Anche Marettimo è da vivere via mare: non a caso a coloro che pernottano sulla terra ferma è consigliato sempre di fare il giro dell’isola in barca. Molte delle spiagge sono infatti impossibili da raggiungere se non via mare.

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