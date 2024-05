Una tempesta solare colpisce la terra: l’aurora boreale sarà visibile anche dall’Italia

Una tempesta solare di livello 5, la prima di questa portata dal 2003, ha iniziato a colpire la Terra dalla sera di venerdì 10 maggio, generando un’aurora boreale visibile anche in Italia. Le tempeste geomagnetiche provocate da questa tempesta sono previste per tutto il fine settimana e possono influenzare dispositivi come GPS, reti elettriche, velivoli spaziali, satelliti e altre tecnologie.

LA TEMPESTA SOLARE

La tempesta solare è causata dall’arrivo sulla Terra di una serie di espulsioni di massa coronale dal Sole, costituite da particelle energetiche e campi magnetici. Questo evento è stato originato da un’intensa attività del gruppo di macchie solari AR3664, esteso per circa 200.000 chilometri, circa 16 volte le dimensioni della Terra. Le perturbazioni generate da questa tempesta possono causare aurore boreali, talvolta visibili più a sud del solito, come in Toscana, Marche, Emilia-Romagna e Abruzzo.

Gli esperti avvertono che gli effetti di una tempesta solare possono verificarsi sulle linee ad alta tensione e sono particolarmente preoccupanti per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, l’allarme radiazioni attuale è classificato come livello 1 su 5. L’ultimo evento simile a questo risale all’ottobre 2003, conosciuto come le “tempeste di Halloween”, che causarono interruzioni di corrente in Svezia e danni ai trasformatori in Sudafrica.

Le tempeste solari o geomagnetiche sono disturbi del campo magnetico terrestre causati dalle particelle ad alta energia emesse dal Sole. Possono disturbare le onde radio, causando degrado o assorbimento, e influenzare strumenti di navigazione, trasmissioni radio e altre tecnologie.

L’aurora boreale, spettacolo luminoso nei cieli notturni, è perfettamente visibile dalle latitudini italiane durante questo evento. Molte segnalazioni del fenomeno sono state riportate sui social media da varie parti del paese, comprese Toscana, Abruzzo, Bologna e Pisa.

