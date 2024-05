Via libera del Consiglio al Regolamento comunale di Protezione civile a Modica adeguato alla normativa nazionale

Approvato nel 2021 necessitava di un adeguamento alla normativa nazionale. Attività svolta prima dalla giunta approvando la delibera lo scorso 16 aprile ed ieri sera dal consiglio comunale che ha esitato all’unanimità il documento. Il contenuto del Regolamento comunale di Protezione civile, che và a regolamentare tutte le attività di interventi necessari in questo ambito di fondamentale importanza per la vita di una comunità e del territorio, è racchiuso in diciassette articoli. Il primo esame della giunta, a metà dello scorso mese di aprile, era servito a perfezionare l’atto che il Consiglio comunale ieri sera ha esaminato ed approvato.

Nel mese di marzo del 2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva emanato una nuova direttiva ora adottata dal Consiglio comunale.

Si và verso un modo di gestione che sia unitario per tutti i gruppi comunali di protezione civile della penisola. Nello specifico il nuovo Regolamento prevede che il Comune, con i suoi uffici, dovrà curare la gestione amministrativa e ne sarà il primo responsabile mentre per la parte operativa si affida tutto ad un Coordinatore la cui elezione avverrà fra i volontari iscritti all’albo comunale che sono circa quaranta. Il documento contiene le specifiche sulla costituzione del gruppo comunale, sul ruolo del sindaco, sugli obiettivi e le attività proprie del gruppo con diritti e doveri di ciascun volontario.

“Nel corso dei lavori d’aula è stato osservato un minuto di silenzio su richiesta del consigliere Civello – spiega il presidente del Consiglio, Maria Cristina Minardo – prima della trattazione dei punti, infatti, si è voluto ricordare il dolore per l’immane tragedia di Casteldaccia che si è consumata in una vasca di un impianto di sollevamento della rete fognaria e che ha portato alla morte di cinque operai.

