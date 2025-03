Eni Versalis a Ragusa: il futuro sarà verde? Annunciati Agri-hub, riciclo e innovazione per rilanciare il sito

Eni ha annunciato un ambizioso piano di trasformazione per il sito Versalis di Ragusa, mirato a promuovere l’innovazione sostenibile e garantire la stabilità occupazionale nel territorio ibleo. Questo progetto prevede la realizzazione di diverse iniziative strategiche che valorizzeranno le competenze locali e apriranno nuove opportunità di crescita. Annunci che comunque dovranno trovare l’ok anche da parte dei sindacati che alle parole vogliono vedere i fatti e avere impegni sottoscritti ben precisi. Anche per questo motivo sono state annunciate nuovi confronti e manifestazioni. Un presidio è previsto per l’11 marzo a Palermo da parte della Cgil Sicilia proprio sul futuro di Versalis.

Per Ragusa la creazione di un Agri-Hub per la Raccolta di Oli

Una delle principali iniziative è la creazione di un agri-hub dedicato alla raccolta di oli vegetali e di scarto. Questi oli saranno destinati alle bioraffinerie di Priolo e Gela, contribuendo alla produzione di biocarburanti di nuova generazione. Questo progetto non solo promuove l’economia circolare, ma rafforza anche il legame tra il settore agricolo locale e l’industria energetica sostenibile.

Centro Avanzato per il Riciclo delle Plastiche

Un altro pilastro del piano è l’istituzione di un centro avanzato per il riciclo delle plastiche. Questo centro utilizzerà tecnologie all’avanguardia per trasformare i rifiuti plastici in nuove risorse, posizionando Ragusa come leader nell’innovazione nel settore del riciclo e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale.

Polo di Formazione per la Manutenzione e la Sicurezza

Il progetto prevede anche la creazione di un polo di formazione specializzato nella manutenzione e nella sicurezza industriale. Questo centro offrirà percorsi formativi altamente specializzati, garantendo l’aggiornamento continuo delle competenze dei lavoratori e preparando le nuove generazioni alle sfide dell’industria moderna.

Acceleratore per Start-up nel Settore Chimico

Infine, sarà istituito un acceleratore per start-up nel settore chimico. Questo spazio fungerà da incubatore per nuove imprese innovative, favorendo la nascita di idee imprenditoriali e sostenendo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate nel campo della chimica sostenibile.

Secondo quanto dichiarato da Sandro Tripoli della Femca Cisl, questa evoluzione industriale “permetterà di valorizzare le competenze professionali dei lavoratori, garantendo stabilità occupazionale e nuove opportunità di crescita”.

