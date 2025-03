Dopo 32 anni, la V Programmatori dell’Archimede di Modica si ritrova: una serata tra ricordi ed emozioni

Era il 1993 quando un gruppo di studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Programmatori “Archimede” di Modica affrontava l’esame di maturità, chiudendo un capitolo importante della loro vita. Oggi, trentadue anni dopo, quegli stessi ex-alunni si sono ritrovati per una rimpatriata speciale, resa possibile grazie alla tenacia di alcuni di loro che hanno organizzato l’incontro.

La reunion si è svolta in un’atmosfera di grande entusiasmo in una nota pizzeria del Corso Umberto a Modica, con la partecipazione di 17 dei 26 ex-studenti della classe V Programmatori 1992/1993. Otto compagni, purtroppo, non hanno potuto esserci perché ormai residenti fuori zona, ma si sono ripromessi di partecipare a un prossimo incontro previsto per le ferie estive.

Un tuffo nel passato tra risate e nostalgia

Rivedersi dopo tanti anni è stato come se il tempo non fosse mai passato. Fin dai primi istanti sono riaffiorati i ricordi delle giornate trascorse tra i banchi di scuola, le risate, le complicità e gli aneddoti che hanno segnato il loro percorso. L’atmosfera si è subito scaldata, tra battute, emozioni e racconti di vita, fino all’immancabile videochiamata con una delle loro professoresse, che ha reso la serata ancora più speciale.

Un momento di commozione è stato dedicato al ricordo di un compagno di classe, scomparso prematuramente dodici anni fa, segno che i legami costruiti in quegli anni non si sono mai spezzati.

La serata si è conclusa in un clima di sobria allegria, con la consapevolezza che l’amicizia nata tra i banchi di scuola non ha scadenza. Perché, anche se le strade della vita portano lontano, certi legami restano per sempre, impressi nella memoria e nel cuore.

