Riviste le somme per il Lotto 9 dell’autostrada Siracusa-Gela. Da 350 a 600 milioni. Il tratto Modica-Scicli si farà

Dai 350 milioni di euro già stanziati negli anni scorsi si è passati ai 600 milioni annunciati in questi giorni dal Libero Consorzio comunale di Ragusa nell’ambito dell’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2023. Alla somma di 600 milioni si è arrivati applicando i nuovi preziari regionali per la fornitura delle materie prime e per quanto concerne i costi di costruzione. L’iter, nei mesi scorsi, era apparso fermo e tutto volgeva verso il fallimento di un progetto tanto atteso per la viabilità autostradale interna alla provincia iblea ed a servizio dell’intera area sud della Sicilia visto che l’autostrada dovrebbe congiungere, senza alcuna interruzione, le città di Siracusa e di Gela. Invece tutto cambia: la speranza ritorna viva ed i 600 milioni di euro sono una somma importante per poter avviare i lavori di costruzione del Lotto 9, un lotto che ha già un suo progetto esecutivo (risalente al 2012) e, quindi, realizzabile.

Il Lotto 9 è quello che porterà l’autostrada Siracusa-Gela fino a Scicli, o meglio fino a Marina di Ragusa.

Per quanto riguarda i preliminari si è in una fase avanzata perchè sono state avviate le procedure di esproprio delle particelle che saranno “toccate” dalla costruzione del troncone Rosolini-Ragusa, il secondo della Siracusa-Gela dopo quello che ha interessato il tratto fino a Rosolini. Il Lotto 9 Modica-Scicli si snoderà su un tracciato di dieci chilometri che permetteranno di superare il territorio sciclitano e guardare con fiducia all’ultimo tratto, che dovrebbe unire il sud-est dell’isola con la provincia di Caltanissetta proprio su Gela, generalizzato con i Lotti 10 ed 11 ancora da finanziare. Gli espropri riguardano 21 particelle in territorio di Modica mentre nel territorio di Scicli se ne contano 362: sono aree seminative ed arborate.

Il finanziamento di 350 milioni di euro insufficiente.

Era stato concesso dal Cipess per il lotto Modica-Scicli dell’autostrada Siracusa-Gela nell’ambito delle anticipazioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 però da mesi era apparso insufficiente per la realizzazione dell’opera nonostante il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile avesse dato il via libera al finanziamento e definito l’opera cantierabile. La revisione con l’applicazione dei nuovi preziari regionali ha fatto lievitare la somma a 600 milioni di euro. “E’ un’opera che aspettiamo da tempo e che ora si farà – commenta il sindaco di Scicli, Mario Marino – l’avvio delle procedure di esproprio prima e la destinazione di nuove somme per raggiungere quella utile di 600 milioni di euro con la revisione dei preziari regionali ci fanno guardare in positivo. Nelle settimane scorse ho partecipato anche ad un incontro a Gela proprio per il completamento dell’autostrada Siracusa-Gela. Ipotizzato un iter simile a quello che è stato applicato per la Ragusa-Catania spalmando in più lotti ed in più appalti i lavori di tutto il rimanente tracciato”.

