Urla, calci e bastoni: la notte di violenza in via Diaz a Vittoria

Vittoria violenta. Una violenta rissa si è verificata ieri sera, intorno alle 20,30, in via generale Diaz, lungo la strada che conduce in direzione di Acate, nei pressi dell’edificio ex Ferrotel, oggi sede degli uffici servizi sociali del comune. Ad affrontarsi alcune persone pare armati di bastoni. L’episodio -una vera e propria mini guerriglia urbana – ha determinato momenti di tensione e di paura tra le persone che si trovavano nella zona, compreso le auto in transito, molto numerose in quell’arteria. Alla scena hanno assistito purtroppo anche persone che si trovavano in casa.

È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. I giovani coinvolti nella rissa sono in gran parte fuggiti. Pare siano originari

L’episodio si inserisce in una situazione di estrema instabilità e insicurezza che si registra negli ultimi mesi a Vittoria. Sono numerosi i residenti che riferiscono episodi sopra le righe (come nel caso delle auto e del furgone prese di mira qualche giorno fa nella zona di piazza del Popolo.

Ma c’è paura anche per le strade sia del centro, che della periferia per la presenza di individui non sempre rassicuranti, che spesso infastidiscono i passanti.

Sull’episodio di ieri sera è intervenuto anche il consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra, che chiede maggiore sicurezza per la città.

