Uragano mediterraneo si avvicina alla Sicilia: venti di tempesta, neve e piogge fino a domani

Un uragano mediterraneo, o Medicane dalla sintesi delle parole MEDIterranean hurriCANE, sta per colpire la Sicilia e non solo. In arrivo venti di tempesta, piogge torrenziali e nevicate storiche, in particolare tra il settore orientale dell’isola e la bassa Calabria. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la struttura ciclonica che spaventa parte del Sud e che potrebbe portare disagi fin sulla Sardegna orientale.

MEDICANE ARRIVA IN RISALITA DALLA TUNISIA

Si tratta di un ciclone in risalita dalla Tunisia con un “cuore caldo”, come si dice in gergo meteorologico, cioè con una temperatura nel centro del vortice superiore rispetto alle aree esterne. Normalmente un ciclone extratropicale presenta un quadro opposto, avere un cuore caldo significa una maggiore intensificazione dei venti e dei fenomeni precipitativi: in altre parole sono in arrivo nubifragi di neve su Etna e Aspromonte, accumuli di neve fresca superiori al metro e mezzo in 48 ore. La preoccupazione sale pensando anche alle piogge torrenziali che sono previste fino a domani, soprattutto sulla Sicilia ionica.





Da Portopalo di Capo Passero fino a Messina i cumulati potrebbero superare i 200 mm di pioggia, cioè 200 litri per metro quadro o, per fare un ulteriore ed evidente esempio, il doppio del contenuto di una vasca da bagno rovesciato su ogni metro quadrato del territorio. Questo potenzialmente potrebbe causare flash floods, alluvioni lampo, ed un elevato rischio idrogeologico per colate di fango.

MEDICANE, ONDE ANOMALE FINO A 8 METRI

Anche i venti saranno ovviamente impetuosi con raffiche da uragano previste dal pomeriggio sullo Stretto di Sicilia, laddove il mare presenterà anche onde di 8 metri. Le onde più alte sono attese intorno a Pantelleria, ma anche sulla costa ionica siciliana non è esclusa un’altezza massima fino a 5-6 metri con mareggiate diffuse ed improvvise.

Insomma, questo giovedì 9 febbraio 2023 vuole passare alla storia per il maltempo estremo da allerta massima. Bisogna dunque prestare attenzione almeno fino a domani, poi nel weekend tornerà il sole ed il caldo su tutta l’Italia.