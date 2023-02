E’ allerta meteo rossa per la giornata di domani. Scuole chiuse

Allerta meteo rossa nella Sicilia Orientale, compresa la Provincia di Ragusa, per la giornata di domani, 9 febbraio. L’annuncio è avvenuto pochi minuti fa dalla Protezione civile regionale.

ALLERTA METEO ROSSA, RAGUSA CHIUDE LE SCUOLE PER DOMANI, 9 FEBBRAIO

E intanto, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ha già annunciato che le scuole in città resteranno chiuse. Molto probabilmente, lo saranno in tutta la provincia. La discesa di una struttura depressionaria dall’Europa orientale verso il Mediterraneo occidentale, fungerà da richiamo per masse d’aria fredda che, dai Balcani, investiranno la nostra Penisola, determinando nevicate fino a quote basse su meridione e regioni del medio adriatico. Nel contempo un ciclone in formazione sulle coste nord-africane, in risalita verso la Sicilia, causerà un deciso aumento del vento orientale sulle estreme regioni meridionali.

SI RACCOMANDA MASSIMA PRUDENZA

Si raccomanda ai cittadini la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’auto, di evitare i sottopassi e non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

Nel bollettino meteo della Protezione civile per la giornata del 9 febbraio si legge: “Persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e abbondanti specie sui settori centro-orientali. I rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrice e forti raffiche di vento. Nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con apporti al suolo fino ad abbondanti”.

L’arrivo del maltempo in Sicilia era già stato annunciato negli scorsi giorni e, purtroppo, le piogge (anche forti) accompagneranno l’isola per quasi tutta la settimana.