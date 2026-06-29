A Ragusa ordinanza anti-caldo per gli animali: stop a balconi, auto e spazi esposti

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Il Comune di Ragusa interviene con misure urgenti per la tutela degli animali domestici durante i mesi estivi. È stata infatti emanata l’Ordinanza Sindacale n. 580, con l’obiettivo di prevenire i gravi rischi per la salute degli animali causati dalle elevate temperature che stanno interessando il territorio.

Il provvedimento, già pubblicato sull’Albo Pretorio comunale, entrerà in vigore dal 1° luglio al 30 settembre e introduce una serie di divieti e obblighi finalizzati a garantire condizioni di benessere adeguate per gli animali d’affezione.

“Situazioni intollerabili”: il richiamo del Comune ai proprietari

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha sottolineato la necessità di un intervento immediato davanti alle numerose segnalazioni ricevute.

“L’ondata di caldo che caratterizza i mesi estivi non è solo un disagio per noi cittadini, ma rappresenta un pericolo concreto e spesso letale per i nostri amici a quattro zampe”, ha dichiarato. “Abbiamo ricevuto segnalazioni di animali detenuti in spazi esterni angusti e privi di riparo: situazioni intollerabili per una comunità civile”.

Regole più severe per proteggere gli animali

L’ordinanza stabilisce disposizioni precise e non derogabili per il periodo estivo. Tra le principali misure figurano il divieto di tenere animali su balconi, terrazze, verande o cortili esposti direttamente al sole, soprattutto in assenza di adeguati ripari e zone d’ombra.

Viene inoltre imposto che gli spazi esterni garantiscano ventilazione naturale, accesso a ripari idonei e condizioni minime di benessere.

Particolare attenzione è rivolta all’idratazione: i proprietari dovranno assicurare la costante disponibilità di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile.

Ribadito anche il divieto assoluto di lasciare animali all’interno di veicoli parcheggiati, anche per brevi periodi, in condizioni che possano causare sofferenza o rischio per la salute.

Controlli e sanzioni: vigilanza rafforzata sul territorio

L’ordinanza è stata trasmessa alla Prefettura, al Servizio Veterinario dell’ASP di Ragusa, alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine, che avranno il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni.

L’assessore alla Tutela degli Animali, Andrea Distefano, ha chiarito che il provvedimento non ha solo valore educativo, ma comporta conseguenze concrete in caso di violazione.

“Non si tratta solo di buon senso, ma di prescrizioni la cui violazione comporterà sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche risvolti penali”, ha spiegato. “Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini affinché l’estate sia una stagione sicura anche per i nostri animali”.

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