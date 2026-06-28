Marina di Ragusa con boom di presenze nell’ultima domenica di giugno: spiagge piene ma attenti alle meduse

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L’estate entra nel vivo e Marina di Ragusa conferma ancora una volta la sua grande capacità attrattiva. L’ultima domenica di giugno si è presentata infatti come una vera giornata da piena stagione: spiagge affollate, lungomare animato e tante presenze tra residenti ragusani e turisti arrivati per trascorrere una giornata di mare.

Fin dalle prime ore della mattina la costa ragusana ha registrato un importante afflusso di bagnanti. Gli stabilimenti balneari hanno accolto numerose famiglie, giovani e visitatori, mentre le spiagge libere hanno visto crescere rapidamente le presenze. Un segnale che conferma il ruolo di Marina di Ragusa come una delle mete più apprezzate del Sud Est siciliano, capace di unire mare, servizi e atmosfera mediterranea.

Il clima estivo e le temperature favorevoli hanno spinto tantissime persone a scegliere il mare per questa domenica di fine giugno, con una presenza che non riguarda soltanto i residenti ma anche diversi turisti già presenti sul territorio o arrivati per il weekend.

Una giornata positiva per il turismo locale, ma che porta anche qualche attenzione sul fronte mare. Nelle ultime ore sono stati segnalati, come la scorsa domenica, alcuni avvistamenti di meduse lungo alcuni tratti della costa. Episodi che, soprattutto con l’aumento delle temperature dell’acqua e delle correnti, possono verificarsi durante la stagione estiva.

Il consiglio resta quello di prestare attenzione, soprattutto nelle zone dove vengono notate presenze ravvicinate di meduse, evitando il contatto diretto e segnalando eventuali avvistamenti ai bagnini o agli addetti presenti nelle aree balneari.

Al netto di questo piccolo elemento di attenzione, Marina di Ragusa si gode una domenica da protagonista: spiagge piene, mare vissuto e una stagione estiva che sembra già essere entrata nel pieno del suo ritmo.

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