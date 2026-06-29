A Vittoria auto in fiamme in via Milano: danneggiato anche il portone di un’abitazione

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Un incendio auto ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria nella serata di oggi, in via Raetazione con via Milano. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in fase di accertamento, hanno interessato un’autovettura parcheggiata, propagandosi con violenza e causando danni anche a un’abitazione vicina.

L’incendio ha infatti raggiunto il portone d’ingresso del civico 237, danneggiandolo parzialmente a causa del calore e delle fiamme sprigionate dal veicolo.

Intervento immediato dei soccorsi

La squadra operativa dei Vigili del Fuoco è intervenuta rapidamente sul posto, riuscendo a circoscrivere il rogo ed evitare conseguenze ancora più gravi per le abitazioni circostanti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area hanno richiesto diversi minuti, durante i quali la zona è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni in sicurezza.

Nessun ferito, ma paura tra i residenti

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato momenti di forte apprensione tra i residenti della zona, svegliati dal rumore delle esplosioni e dal fumo denso che si è rapidamente diffuso.

Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio delle autorità competenti, che non escludono alcuna ipotesi.

Indagini in corso

I rilievi sono stati affidati ai tecnici e alle forze dell’ordine intervenute sul posto, che dovranno chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire l’origine del rogo.

L’area resta sotto osservazione per verificare eventuali ulteriori rischi strutturali all’edificio coinvolto.

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