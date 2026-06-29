Ai domiciliari per una rapina a Ragusa, si allontana per comprare le sigarette: arrestato

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Era ai domiciliari ma si sarebbe allontanato da casa per comprare sigarette; un 31enne di origine colombiana è stato arrestato e condotto in carcere per il reato di evasione. Oggi il processo per direttissima durante il quale l’uomo, assistito dall’avvocato Sergio Crisanti ha spiegato di essersi allontanato di una cinquantina di metri da casa ad un distributore h24 e di avervi fatto subito ritorno. E’stato arrestato sull’uscio di casa. E le immagini della videosorveglianza pubblica, avrebbero in effetti registrato lo spostamento che l’uomo riferisce. Il 31enne era ai domiciliari dopo delle ore movimentate tra il 17 e 18 giugno. Il 17 si era reso responsabile di un furto in un negozio di piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa; rintracciato dai carabinieri aveva pagato l’intero importo della merce rubata, estinguendo il reato. Il giorno successivo in stato di alterazione dovuto alla assunzione di stupefacenti, assieme ad un amico si era recato in bar di via Archimede, vicino a piazza Vann’Antò. Al rifiuto del titolare a servirgli i superalcolici che richiedeva, avrebbe estratto un coltello, chiedendo i soldi per poi allontanarsi con una bottiglia presa dal bancone dopo aver messo a soqquadro il locale. Era stato poi fermato dalla polizia locale e dall’arrivo di una gazzella del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. Arrestato era stato posto appunto ai domiciliari per il reato di rapina a mano armata. Il Riesame, su questo evento, deciderà in merito il prossimo 2 luglio; per l’avvocato si sarebbe trattato di una tentata rapina ed avrebbe offerto alla valutazione dei giudici altri elementi a supporto. In merito alla evasione che si sarebbe consumata poco dopo la mezzanotte, il 28 giugno, il giudice ha rimesso in libertà l’uomo (che comunque torna ai domiciliari per l’evento precedente). Chiesti i termini a difesa per valutare un rito abbreviato, il processo è stato aggiornato al 6 luglio.

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