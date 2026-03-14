Uova di Pasqua AIL: torna l’iniziativa solidale in tutta la provincia di Ragusa

Tornano anche quest’anno nelle piazze della provincia di Ragusa le Uova di Pasqua AIL, l’iniziativa solidale promossa dall’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – per sostenere la ricerca scientifica e garantire assistenza ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. L’appuntamento è fissato per il 20, 21 e 22 marzo, giorni in cui i volontari saranno presenti nei principali comuni del territorio per offrire le tradizionali uova di cioccolato solidali.

“Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. Con un contributo minimo di 15 euro ci aiuterai a sostenere la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto concreto a tanti pazienti. È importante continuare a camminare insieme per rendere i tumori del sangue sempre più curabili”, dichiara la presidente di AIL Ragusa, Carmela Nicita.

Le attività dell’associazione rappresentano un supporto costante per i malati e le loro famiglie nella provincia di Ragusa. Grazie al lavoro dei volontari, vengono garantiti servizi fondamentali come l’assistenza domiciliare, la consegna dei farmaci, il sostegno per i viaggi necessari alle cure e il supporto psicologico. L’iniziativa delle Uova di Pasqua permette di rafforzare e sostenere la programmazione di queste attività, assicurando continuità e qualità ai servizi erogati quotidianamente.

Ogni anno, la campagna di solidarietà di AIL Ragusa permette di dare un impulso concreto ai progetti dell’associazione, migliorando la vita dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Come sottolinea la presidente Nicita, “un piccolo gesto può fare una grande differenza”. Partecipare all’iniziativa significa non solo portare a casa un simbolo di Pasqua, ma anche contribuire in maniera significativa alla ricerca scientifica e all’assistenza sul territorio.

I punti di distribuzione in provincia di Ragusa:

Acate – Piazza Matteotti (29 marzo)

Ragusa – Piazza Libertà (20, 21 e 22 marzo)

Modica – Piazza Matteotti (20, 21 e 22 marzo)

Vittoria – Piazza del Popolo (20, 21 e 22 marzo)

Santa Croce Camerina – Piazza Vittorio Emanuele (22 marzo)

Scicli – Piazza Busacca (21 e 22 marzo)

Ispica – Piazza Santa Maria Maggiore (21 e 22 marzo)

Chiaramonte Gulfi – Corso Umberto I (21 marzo)

Comiso – Piazzale Annunziata (21 e 22 marzo)

Pozzallo – Piazza delle Rimembranze (22 marzo)

Marina di Ragusa – Piazza Duca degli Abruzzi (21 e 22 marzo)

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