Uniti per la sicurezza urbana. A Vittoria, tutti attorno al tavolo permanente. Sarà organizzata una grande marcia il 7 febbraio

Ieri pomeriggio, nella sala Quarto Stato di Palazzo Iacono, è stato istituito ufficialmente il Tavolo di Crisi Permanente per la Sicurezza Urbana, un’iniziativa che ha visto una profonda collaborazione tra tutte le forze politiche, le istituzioni locali e le associazioni di categoria, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza cittadina. L’incontro, promosso dal Sindaco Francesco Aiello, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti, tra cui il Senatore Salvo Sallemi, i Deputati regionali Giorgio Assenza, Stefania Campo e Nello Dipasquale, il Comandante della Polizia Locale Filippo Pancrazi, e il Generale Vincenzo Raffo, esperto in legalità e processi economici, oltre ai rappresentanti di associazioni come Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confcoperative e l’Associazione dei Commissionari Ortofrutticoli.

Le problematiche affrontate e la grande marci

Il tavolo si è concentrato su come contrastare il crescente fenomeno della criminalità urbana, una problematica che sta allarmando la collettività. Durante la riunione sono emerse numerose proposte per migliorare la sicurezza e sono stati discussi progetti concreti e efficaci. Un forte senso di unità tra le istituzioni e le forze politiche ha caratterizzato l’incontro, evidenziando la volontà comune di affrontare con determinazione il problema.

Un risultato significativo dell’incontro è la decisione di organizzare una grande marcia il venerdì 7 febbraio per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sull’importanza di mantenere alta la guardia contro la criminalità. Il Sindaco Aiello ha dichiarato: “Il Tavolo di Crisi Permanente per la sicurezza rappresenta un impegno concreto e continuo delle autorità locali e delle associazioni civiche per affrontare con determinazione le sfide legate alla sicurezza urbana. Ritengo necessario, a mio modo di vedere, l’istituzione di un distretto di Polizia, concordando con tutti i Sindaci dei comuni interessati, o in alternativa il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine nei comuni del territorio. È stata ribadita con fermezza la volontà di lavorare in maniera unitaria per promuovere progetti e iniziative mirate al benessere e alla sicurezza di tutti i cittadini di Vittoria”.

