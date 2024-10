Un’importante vittoria per i pazienti celiaci: al via la dematerializzazione dei buoni spesa per i prodotti senza glutine

L’AIC Sicilia ha raggiunto un traguardo storico per i pazienti celiaci della regione con l’emanazione del Decreto n. 1058 del 3 ottobre 2024 da parte dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Questo decreto segna la digitalizzazione dei buoni spesa per i prodotti dietoterapici destinati ai pazienti celiaci, eliminando così il sistema cartaceo e aderendo alla piattaforma nazionale “Celiachi@RL”, già in uso in altre regioni come la Lombardia.

La digitalizzazione rappresenta un passo avanti verso la semplificazione e l’efficienza per i celiaci, permettendo loro un accesso più agevole ai prodotti necessari per la loro salute. Il progetto è stato sostenuto dall’impegno del Presidente di AIC Sicilia Paolo Baronello e dalle istituzioni, in particolare dal dott. Salvatore Sammartano, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, e dal dott. Salvatore Iacolino, Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell’Assessorato alla Salute, che ha accelerato il processo per l’approvazione del decreto.

Il dott. Vincenzo Ripellino, responsabile dell’Area 2 “Controllo di Gestione del SSR”, ha coordinato le attività amministrative necessarie, garantendo che la Regione colmasse le lacune organizzative e si allineasse agli standard nazionali. Nei prossimi giorni, saranno emanati ulteriori atti per implementare il sistema nelle Aziende Sanitarie Regionali, che verranno incaricate di avviare il processo di dematerializzazione.

L’AIC Sicilia continuerà a lavorare con le istituzioni per garantire che questo sistema moderno funzioni efficacemente, prevedendo anche attività di formazione per medici e pazienti, al fine di massimizzare le potenzialità del nuovo sistema. Questa svolta rappresenta una significativa miglioria per la gestione della celiachia in Sicilia, portando la regione in linea con le migliori pratiche nazionali.

