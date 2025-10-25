Una vittoria inseguita e raggiunta. Lo Scicli fa risultato (2-0) sul Noto.

di Pinella Drago – Un 2-0 in favore dei cremisi che hanno atteso da settimane la vittoria. Una vittoria arrivata in casa nella gara contro il Noto, valevole quale quinta prova del Campionato di Promozione, girone D. Un Noto forte, quarto in classifica, arrivato al “Ciccio Scapellato” per fare risultato. Invece ha trovato ad attenderlo uno Scicli in grande forma che ha fatto sua la vittoria. Un primo tempo chiuso sull’1-0. Vindigni, sfortunato, è stato il protagonista nel primo tempo: è stato lui a colpire un palo ed una traversa. Fusca al 40′, poi, con un gran tiro da fuori area ha portato in vantaggio la squadra cremisi che ha chiuso il primo tempo sul risultato di 1 a 0. Nella ripresa un eurogoal di Gazzè che, con una progressione dal centrocampo, da solo si è incuneato in mezzo a due avversari; “macinata” tutta la metà campo si presenta davanti al portiere e lo trafigge con freddezza.

Nel finale si è coto tanto nervosismo nelle squadre. A farne le spese il portiere dello Scicli, Fidone, che è stato espulso. La gara si è chiusa sul risultato di 2 a 0 per i cremisi.

Una vittoria inseguita che stava maturando, giornata dopo giornata, nel corso delle prime quattro gare. Lo stesso tecnico Carmelo Giglio ci aveva sperato alla vigilia dell’incontro. Alla quinta giornata è arrivata con la gioia della tifoseria e della società che sta investendo in questa stagione. Una stagione che si sta caratterizzando con un’adesione di sponsor provenienti dal mondo commerciale e della ristorazione. Solo così si potrà affrontare il campionato. La società del presidente Bartolo Alecci e del vice presidente Angelo Massari sta lavorando nel silenzio con una campagna acquisti che sta portando nel parco giocatori elementi di valore.



