Una viabilità da film dell’orrore. Polemiche per i troppi divieti in occasione della Cavalcata di San Giuseppe in programma sabato a Scicli

Il centro della città “ingabbiato” da divieti di sosta e di transito che da stamane vengono annunciati per essere operativi poi nella giornata di sabato in concomitanza con la Cavalcata di San Giuseppe quando in paese decine e decine di cavalli, sia bardati con mantelli infiorati che non, si riversano sulle strade. Un cittadino, il signor Peppe Scarpata, ha preso carta e penna ed ha scritto all’Amministrazione Marino, all’assessore Enzo Giannone in particolare definendo i provvedimenti, presi sulla viabilità nel centro storico, in occasione della festa, da film dell’orrore.

Per una sfilata di cavalli tanti divieti.

“Ma non credete di aver esagerato con tutti quei divieti di sosta tra il quartiere di San Bartolomeo e piazza Italia? – afferma Peppe Scarpata – i residenti dove devono parcheggiare da domani? Debbono parcheggiare a Donnalucata e poi salire coi passaggi?

Ma è mai possibile che non riuscite mai a coordinare la viabilità delle feste con le esigenze reali della popolazione? C’è un abuso sugli spazi da lasciare liberi. Ed è un vero disagio per tutti. Mi chiedo, è sostenibile tutto ciò? Non c’è nessuno che possa comprendere che ingabbiare il centro storico ed i residenti genera non solo disagi logistici ma anche un problema di sicurezza per le vie di fuga congestionate? O per i cavalli, omnia licet? Queste cose occorre evidenziarle anche perché nessuno ne parla. O ne vuole parlare”.

Da giorni il personale del settore viabilità sta installando la segnaletica verticale per indicare i divieti di sosta e di transito.

Divieti legati alla sicurezza, dicono al palazzo, per persone e cavalli. Ma intanto c’è anche chi è impossibilitato a raggiungere agevolmente le proprie abitazioni.

