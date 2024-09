Una tripletta porta alla vittoria lo Scicli C. R. nella gara casalinga con il Città di Canicattini.

di Pinella Drago – Una vittoria (3-0), inseguita ed attesa, che sa di riscatto per una squadra attrezzata a non svolgere il ruolo di fanalino di coda nel girone D del campionato di Promozione. I ragazzi di mister Peppe Rosa nella terza di stagione hanno fatto sognare la tifoseria locale ed hanno dato ossigeno alla dirigenza che ha puntato molto su questo campionato. Una partita “giocata” con carattere da parte dei cremisi reduci da due sconfitte nelle prime due gare di stagione. I primi due gol a “sfilza” arrivano nel primo tempo con Salvatore Vitale prima e Simone Drago dopo. I due si sono alternati nel colpire la porta avversaria permettendo allo Scicli C. R. di chiudere la prima frazione di gioco sul risultato di 2-0. Il secondo tempo è un carosello di occasioni, tutte clamorose che infiammano il “Ciccio Scapellato”: và a rete ancora Simone Drago che insacca nella porta avversaria e firma la sua prima doppietta di campionato. Il finale si chiude con una espulsione di Brullo per fallo di reazione che ha reagito procurandosi il cartellino rosso da parte dell’arbitro Scalzo della sezione di Enna (stessa sorte anche per gli ospiti che hanno incassato anch’essi un’espulsione). Sul 3-0, sempre sul finale, c’è una eroica parata del portiere locale Trovato che salva il risultato e la “porta”, quella dei cremisi, che rimane inviolata fino al fischio di chiusura. A dirigere sul campo l’incontro di calcio l’arbitro donna Valentina Scalzo della sezione di Enna che, nello scorso mese di luglio, è stata selezionata per i Paris World Games di Parigi, un Erasmus arbitrale dove assieme ad altri nove arbitri italiani ha diretto gare con squadre provenienti da tutto il modo.

Partita fra tensione e risultato.

Il Canicattini Bagni ha mostrato in campo troppo nervosismo creando momenti di scontro che gli sciclitani, in più occasioni, non hanno raccolto reggendo compattezza e mantenendo voglia di vincere. E’ stato un bene per il risultato e per il gioco ma anche per la serenità in seno ai cremisi, sia nel parco giocatori che in quello dirigenziale. Non è un mistero che la nuova dirigenza del presidente Franco Occhipinti mira ad un campionato dignitoso, alla portata dei locali grazie alla costruzione di una compagine di gioco ben attrezzata, guidata da un tecnico di grande esperienza quale è mister Peppe Rosa. “Era una vittoria che inseguivamo – ha commentato il direttore sportivo Saro Scollo – nelle prime due gare di campionato avevamo inciampato in malo modo ed era naturale che si cercasse il risultato positivo. Risultato, arrivato con il 3-0, che ha fatto esplodere lo ‘Scapellato’. I tre punti che ci sono stati consegnati da questa vittoria casalinga ci portano fuori dal fondo classifica. La prossima gara ci vedrà impegnati fuori casa con il Noto Calcio, una squadra che cercherà di vincere dopo il pari in casa di ieri con il Pro Ragusa. Siamo certi che i nostri ragazzi non si lasceranno intimorire e cercheranno di fare risultato”.



