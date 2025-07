Una sola cicca può distruggere la bellezza di un’intera spiaggia. A Modica la campagna per tutelare il nostro mare

Un gesto all’apparenza banale, come quello di gettare una sigaretta nella sabbia, può avere un impatto devastante sull’ambiente marino. Lo ricorda l’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, che nelle ultime ore ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono indiscriminato delle cicche di sigarette sulle spiagge di Marina di Modica e Maganuco.

L’iniziativa arriva in piena stagione balneare e ha un obiettivo chiaro: salvaguardare il litorale e difendere il riconoscimento della Bandiera Blu, di cui entrambe le località sono insignite. “Gli arenili non sono un posacenere ed è deleterio e colpevole far finta di nulla – afferma l’assessore Cannizzaro –. Le campagne di sensibilizzazione che abbiamo avviato hanno il rispetto per l’ambiente come stella polare”.

Per questo motivo, l’amministrazione ha avviato l’installazione di aree smoking free lungo i tratti di spiaggia maggiormente frequentati, dotate di contenitori appositi dove smaltire correttamente le sigarette. “Quel piccolo gesto di gettare la cicca dove si deve può fare tutta la differenza – prosegue Cannizzaro –. Vogliamo dare forza ai comportamenti virtuosi, chiedendo a tutti, cittadini e commercianti, di essere parte attiva di questa battaglia di civiltà”.

L’appello è rivolto soprattutto a chi vive quotidianamente il mare e ne trae beneficio economico, culturale e turistico: “Tuteliamo la bellezza che madre natura ci ha donato. Difendiamo il nostro mare, difendiamo la Bandiera Blu. Basta davvero poco”.

