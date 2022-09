“Una serata insieme” per parlare di politica ma non solo. Cugnata incontra gli elettori

Cugnata ha definito la sua candidatura “a lungo ponderata” e frutto non solo dell’orgoglio dell’appartenenza al territorio, ma anche e soprattutto del desiderio di spendersi per dare a questo territorio quello che altri, pur potendolo fare, non hanno dato. “Io posso fare politica in mille modi diversi, – continua Cugnata – perché per me è passione, è spirito di servizio, non è una fascia o una poltrona. Noi siamo la terra dell’aeroporto di Comiso, messo in mano a chi ci sta solo giocando; siamo una provincia sfregiata da centri di potere che dovrebbero servire a garantire servizi e che invece vengono sfruttati da chi viene da fuori e ci guarda dall’alto in basso; siamo una terra che ha fame di infrastrutture e voglia di non far scappare i propri giovani ed è in quest’ottica che dobbiamo lavorare”.