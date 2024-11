Una rigenerata Volley Modica prepara la trasferta di Campobasso

La ripresa dell’Avimecc Modica, dopo la vittoria contro la Rinascita Lagonegro, segna un momento importante per la squadra, che sembra aver trovato la giusta determinazione per affrontare il campionato con crescente fiducia. L’impegno del prossimo sabato contro la Energytime Campobasso rappresenta una sfida cruciale, non solo per confermare i progressi tecnici e tattici, ma anche per consolidare l’autostima del gruppo.

La prima vittoria stagionale è stata ottenuta contro una squadra di grande livello, evidenziando la capacità dell’Avimecc Modica di competere con formazioni di vertice. I giocatori hanno dimostrato resilienza e crescita, gestendo al meglio i momenti cruciali della partita.

Coach Enzo Distefano ha sottolineato i progressi nella fase break, che si era rivelata il tallone d’Achille nelle precedenti sconfitte. La solidità del sideout e l’evoluzione della fase break permettono ora alla squadra di avere un approccio più bilanciato e competitivo.

Il lavoro svolto dopo le sconfitte è stato caratterizzato da un atteggiamento propositivo, senza cercare alibi, ma puntando al miglioramento continuo. Questo approccio ha permesso di ottenere risultati visibili, come la vittoria contro Lagonegro.

La partita contro la Energytime sarà impegnativa, non solo per il livello dell’avversario, ma anche per le difficoltà logistiche di giocare in trasferta. Tuttavia, la coesione crescente del gruppo e la fiducia ritrovata rappresentano armi importanti per affrontare la sfida.

Il tecnico ha elogiato il lavoro dei suoi giocatori, che hanno saputo affrontare le difficoltà senza abbassare la testa, migliorando nelle aree critiche. Tuttavia, ha avvertito contro il rischio di accontentarsi, ribadendo l’importanza di mantenere alta la concentrazione e il desiderio di crescere ulteriormente.

L’Avimecc Modica sembra essere in un momento positivo, con margini di crescita ancora ampi. Una vittoria a Campobasso potrebbe consolidare il percorso intrapreso e confermare la squadra come una delle realtà più interessanti del girone. La sfida sarà un banco di prova per verificare se i miglioramenti visti contro Lagonegro possono essere replicati con continuità.

