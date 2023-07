Una raccolta fondi per dare un sostegno alla famiglia di Gianluca Livia, morto a soli 28 anni

Una raccolta fondi in memoria di Salvatore Gianluca Livia, morto pochi giorni fa a Pozzallo a causa di una rara malattia a soli 28 anni. Gli ex compagni della 3^ F dell’Istituto “G. Rogasi” di Pozzallo si sono uniti per commemorare la sua memoria e sostenere la sua famiglia in questo momento così tragico.

Su GoFundMe è stata aperta una raccolta fondi che in breve tempo ha ricevuto centinaia di donazioni. Questa generosità dimostra quanto sia grande il cuore della comunità, un bellissimo gesto per onorare la memoria di Salvatore e offrire un piccolo sostegno alla sua famiglia.

LA RACCOLTA FONDI PER DARE UN AIUTO ALLA FAMIGLIA

È significativo il fatto che gli ex compagni di classe e la loro ex professoressa abbiano scelto di avviare questa raccolta fondi per commemorare Salvatore. Questo atto di solidarietà e generosità riflette l’importanza dei valori coltivati all’interno di una comunità educativa. È un richiamo potente al fatto che l’educazione non riguarda solo l’apprendimento accademico, ma anche la crescita come individui, nel senso più profondo ed etico del termine.

Se qualcuno desidera contribuire, il link alla raccolta fondi è https://gf.me/v/c/4srp/aiutaci-a-dare-un-ultimo-saluto-a-salvatore.