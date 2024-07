Una nuova dirigenza per lo Scicli calcio in vista del nuovo campionato di Promozione

Al “Ciccio Scapellato” oggi pomeriggio è stata data l’ufficialità alla nuova dirigenza della società sciclitana che, dopo la stagione 2023-2024, è rimasta in sella per la nuova impresa sempre nel campionato di Promozione. Il nuovo organigramma della società è composto da Franco Occhipinti nelle vesti di presidente, Salvatore Barravecchia direttore generale, Saro Scollo direttore sportivo. Due i nuovi dirigenti, Peppe Incatasciato imprenditore di Pozzallo e Claudio Minauda imprenditore di Scicli. Questa nuova dirigenza verrà affiancata dalla precedente che rimarrà interamente compatta all’interno della società della quale era stato presidente Angelo Massari che rimane nel gruppo. C’è tanto entusiasmo attorno alla nuova dirigenza ed al programma che si intende portare avanti per la nuova stagione.

Si guarda ai play-off di Promozione: questo l’intento con cui si affronta la stagione.

“Obiettivo primo sono i play-off di Promozione anche se faremo domanda di ripescaggio. C’è un handicap che è quello dello Scapellato privo del campo in erba. L’assenza del campo in erba non aiuta – spiega Salvatore Barravecchia – non conosciamo al momento la composizione dei gironi, elemento utile e necessario per capire come dovremmo affrontare la stagione. Intanto siamo al lavoro. Da alcuni anni Angelo Massari ha cercato di coinvolgermi in questo progetto, quest’anno ho accettato. Cercheremo di lavorare al meglio. Abbiamo parlato con l’Amministrazione comunale, con il sindaco Mario Marino e l’assessore allo sport Valeria Timperanza nella speranza di poter avere il campo in erba sintetica allo Scapellato. C’è qualche impegno e non noi demordiamo, ci speriamo”. Un direttore generale, Salvatore Barravecchia, che si porta dietro una scia di successi grazie all’impegno che pone nel calcio e nelle realtà calcistiche. “A Scicli c’è tanto entusiasmo come a Vittoria, è questo il motivo che mi ha portato in questa città – conclude – per il 70-80 per cento manterremo l’organico della precedente stagione. L’obiettivo è quello di andare ai play-off di Promozione”. Avviata già da oggi la stagione degli acquisti: sui nomi c’è il massimo riserbo, al momento. C’è da scegliere il nuovo allenatore dopo le dimissioni di Angelo Tasca venute anzitempo prima della fine del campionato. Entusiasmo, capacità, conoscenze calcistiche ed impegno massimo per tenere in vita lo Scicli calcio in città.

