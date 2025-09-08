Una neonata e diciotto minori tra gli sbarcati a Pozzallo. Nuovo arrivo

Li ha messi in salvo un pattugliatore della Guardia di Finanza: erano in 46 alla deriva, recuperati a 32 miglia a sud est di Pozzallo. Poi la rotta verso il porto ibleo dove il pattugliatore è arrivato alle 18.20. In banchina militare, come da prassi, doppio controllo medico come da prassi, operato da Usmaf, la sanità marittima, coordinato da Vincenzo Morello e dall’Asp, Azienda sanitaria provinciale con il coordinamento di Angelo Gugliotta.

Sarebbero tutti di nazionalità eritrea tranne due persone, di origine egiziana. Tantissimi i minori, 19 (17aschine 2 femmine) e tra loro una neonata di 30 giorni che, assieme alla madre è stata precauzionalmente accompagnata all’ospedale Maggiore Baglieri di Modica per controlli di routine. Sette le donne, il resto uomini adulti senza particolari problemi sanitari. Moltissimi i casi di scabbia, una ventina. Tutto il gruppo è stato accompagnato all’hot spot di Pozzallo per completare le procedure di identificazione.

