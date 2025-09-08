Un calendario fitto che toccherà, di tappa in tappa, le realtà sanitarie siciliane per mettere un punto fermo sulle liste di attesa. La Regione, proprio con questa finalità, ha composto una “squadra” di otto professionisti, fra medici e dirigenti, che dovranno ispezionare gli ospedali, individuare carenze, accertare check list ed alla fine redigere un report […]
Una neonata e diciotto minori tra gli sbarcati a Pozzallo. Nuovo arrivo
08 Set 2025 21:48
Li ha messi in salvo un pattugliatore della Guardia di Finanza: erano in 46 alla deriva, recuperati a 32 miglia a sud est di Pozzallo. Poi la rotta verso il porto ibleo dove il pattugliatore è arrivato alle 18.20. In banchina militare, come da prassi, doppio controllo medico come da prassi, operato da Usmaf, la sanità marittima, coordinato da Vincenzo Morello e dall’Asp, Azienda sanitaria provinciale con il coordinamento di Angelo Gugliotta.
Sarebbero tutti di nazionalità eritrea tranne due persone, di origine egiziana. Tantissimi i minori, 19 (17aschine 2 femmine) e tra loro una neonata di 30 giorni che, assieme alla madre è stata precauzionalmente accompagnata all’ospedale Maggiore Baglieri di Modica per controlli di routine. Sette le donne, il resto uomini adulti senza particolari problemi sanitari. Moltissimi i casi di scabbia, una ventina. Tutto il gruppo è stato accompagnato all’hot spot di Pozzallo per completare le procedure di identificazione.
