Una meteora solca il cielo del Canale di Sicilia: poesia celeste tra Ragusa e Malta

Nella notte tra il 2 e il 3 agosto, alle 00:59 esatte, una meteora ha inciso la sua traiettoria luminosa sopra il Canale di Sicilia, regalando uno spettacolo raro e intensamente evocativo. Un’anteprima struggente della pioggia di stelle delle Perseidi, attesa tra il 12 e il 13 agosto.

Lo scatto, tecnicamente perfetto ed esteticamente potente, è stato realizzato da Contrada Magazzinazzi, in territorio ibleo, a 516 metri sul livello del mare. Il cielo terso e buio ha permesso non solo di catturare il passaggio della meteora mentre taglia la Via Lattea come una lama di fuoco, ma anche di distinguere chiaramente all’orizzonte marino le luci dell’arcipelago maltese: l’Isola di Gozo, la città di La Valletta e, appena più in basso, la sagoma tecnologica della piattaforma petrolifera Vega.

A rendere possibile questa finestra sull’universo è stata una Canon R5 mirrorless, con obiettivo Sigma 14 mm f/1.8 chiuso a f/5.5, ISO 6400 e una posa di 6,9 secondi. Non un semplice scatto: una danza tra tecnica e passione, un atto di amore verso il cielo.

Il risultato è un’immagine che racconta il Mediterraneo come crocevia di luce e profondità. Sotto, il mare che unisce Sicilia e Malta. Sopra, il cosmo che ci ricorda la nostra piccolezza ma anche la nostra vocazione al sublime.

Ogni estate, le Perseidi, le “lacrime di San Lorenzo”, ci offrono un rito collettivo di desideri e speranze, ma questo scatto rubato alla notte iblea sembra volerci dire qualcosa in più: che il cielo è sempre pronto a sorprenderci, anche quando non siamo pronti.

In un tempo che corre distratto, la fotografia ci invita a fermarci, a sollevare lo sguardo, a cercare il cielo dentro di noi. E chissà: nella notte tra il 12 e il 13 agosto, basterà trovare un luogo silenzioso, lontano dalle luci artificiali, per sentirsi parte di qualcosa di antico e immenso. Come questa meteora, che per un istante ha unito Ragusa e Malta in una linea di fuoco tracciata tra le stelle.

