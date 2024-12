Una Fondazione per gestire i palazzi storici dell’ex Provincia regionale

Una Fondazione per gestire tutti i beni culturali di proprietà dell’ex Provincia regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio Comunale di Ragusa. E’ una delle interessanti novità emerse durante la conferenza stampa di fine anno di stamani con cui il commissario Patrizia Valenti e il direttore generale Nitto Rosso hanno stilato un bilancio sull’attività svolta durante l’anno 2024. Tra le novità emerse c’è appunto la creazione della fondazione per gestire i beni culturali di proprietà del Libero Consorzio. Quali?

“Abbiamo pensato per tempo ad una fondazione per gestire i beni della Provincia come Palazzo La Rocca e palazzo Floridia ad esempio; si tratta di una fondazione di partecipazione che nasce oggi, una struttura di diritto provato promossa da ente pubblico ma che non può fare utili”, ha spiegato il direttore generale Nitto Rosso.

Nessuna notizia sulla gestione del Castello di Donnafugata rispetto alla quale l’ex Provincia ha presentato un proprio progetto rispondendo al bando del Comune: “Per Donnafugata avevamo fatto progetto straordinario migliorato nella organizzazione, offendo ad esempio un parterre di partner a supporto come il porto di Marina di Ragusa e come il gruppo Mangia che ha acquistato il club Med – dice ancora Rosso – Sappiamo che il Comune ha nominato una commissione per valutare i progetti di gestione ma ancora non abbiamo avuto notizia di esiti”. foto tratta da Google Maps.

© Riproduzione riservata