Una fetta dei 75 mila euro destinati dalla Regione andranno alla festa della Madonna Vasa Vasa

Primo atto per la spartizione del finanziamento di 75mila euro concesso dall’Assessorato regionale agli Enti locali ed alla Famiglia in applicazione della Circolare assessoriale del 14 marzo scorso. A firmarlo la commissaria straordinaria dell’ente, Domenica Ficano, e con esso viene assegnata la somma di 20 mila ed 800 euro alla parrocchia di Santa Maria Di Betlem di Modica rappresentata dal parroco Sac. Antonio Maria Forgione. E’ un contributo per la festa clou di Pasqua ed è stato determinato sulla scorsa della ripartizione percentuale del contributo concesso per quattro manifestazioni, quella appunto del 9 aprile con la Madonna Vasa Vasa, quella del 23 aprile con la festa del patrono San Giorgio, quella del 21 maggio della Madonna delle Grazie e quella del 29 giugno del co-patrono San Pietro.

Tale somma si và ad aggiungere al budget che gli organizzatori avevano per l’assegnazione dei fondi comunali.

Un precedente atto deliberativo della commissaria Ficano ha destinato, attingendo alle casse comunali, la somma di 25 mila euro alla festa della Madonna Vasa Vasa (per la festa di San Giorgio 30 mila euro, per la Madonna delle Grazie 15 mila euro e per la festa di San Pietro 20 mila euro) che, sommati a quelle che arrivano dall’Assessorato regionale agli Enti locali ed alla Famiglia, diventano un dato finanziario consistente. Il Comune di Modica è arrivato in tempo ad ottenere i finanziamenti di cui una parte andranno per la festa di Pasqua dopo aver pedissequamente seguito la Circolare n. 25616 del 14 marzo 2023 alla quale hanno attinto anche i comuni di Comiso ed Acate. Negli altri Comuni, da una ricerca sugli atti prodotti dalle singole amministrazioni, si sta lavorando per ottenere il contributo dall’Assessorato regionale agli Enti locali ed alla Famiglia con la redazione di progetti in riga con le indicazioni assessoriali.