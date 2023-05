Una curiosa ricerca mette i siciliani al secondo posto per lunghezza del pene

Le dimensioni, contano. Almeno, secondo gli italiani. E a testimonianza di questo, il portale Incontri-ExtraConiugali ha aggiornato le misure medie del membro italico regione per regione, basandosi sulle dichiarazioni di un campione di 2.000 iscritti al portale intervistati dal 2 al 5 maggio 2023.

LA MEDIA NAZIONALE

La media nazionale —in base alle auto-dichiarazioni (il dato non è oggettivamente rilevato ma “dichiarato”)— risulta di 17,5 cm, con un pene che quindi risulta mediamente più grande del 4,5%rispetto alla precedente rilevazione di luglio 2022.

LA SICILIA SECONDA IN ITALIA PER DIMENSIONI

Le regioni con il pene più lungo? Con una media sopra i 19 centimetri, in cima alla classifica si collocano Campania (20,8 cm), Sicilia (20,7 cm), Calabria (20,6 cm), Lazio (20,4 cm), Molise (19,5 cm) ed Umbria (19,2 cm).

A seguire nella classifica di Incontri-ExtraConiugali 3 regioni sopra i 17 e fino ai 19 centimetri di lunghezza: la Sardegna (18,7 cm), la Puglia (18,3 cm) e la Lombardia (17,8 cm); mentre tra le regioni “tiepide” si classificano Emilia-Romagna (16,9 cm), Toscana (16,8 cm), Basilicata (16,5 cm), Trentino-Alto Adige (16,4 cm) e Valle d’Aosta (16,2 cm).

Tra le regioni più “fredde” —ma le misure sono del tutto indicative perché lunghezza del pene non è sempre importante per una vita sessuale — vi sono Piemonte (15,8 cm), Abruzzo (15,5 cm), Marche (15,3 cm), il Friuli-Venezia Giulia (15,1 cm). La “maglia nera” se la aggiudicano poi Veneto (14,9 cm) e Liguria (14,8 cm).

C’E’ CORRELAZIONE FRA TRADIMENTO E LUNGHEZZA DEL PENE?

Una correlazione tra la variabile “tradimento” e la variabile “lunghezza del fallo” c’è eccome. Basti pensare alla ricerca dell’Università di Stanford che ha analizzato un campione di 55.761 uomini rilevando un aumento del 25% del pene in erezione negli ultimi 30 anni e dimostrando che il pene dell’uomo si è quindi allungato di 3 centimetri.

I risultati —pubblicati sulla rivista “The World Journal of Men’s Health”— sono stati discussi anche ad Amsterdam dagli specialisti della Società Italiana di Andrologia in occasione del Congresso della Società Europea di Andrologia, il più grande evento annuale in ambito urologico del Vecchio Continente che riunisce i maggiori esperti di urologia e andrologia presentando tutte le ultime e più rilevanti scoperte del settore.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 75 ricerche condotte tra il 1942 ed il 2021 per un totale di 55.761 uomini esaminati lungo questo lasso di tempo di 30 anni. La lunghezza del pene eretto è risultata in aumento costante, passando da una media di 12 centimetri a una media di 15,24 centimetri.