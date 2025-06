“Una bravata” ma poteva morire qualcuno: due giovani lanciano sassi contro un’auto. Denunciati dai Carabinieri



Sassate contro un’auto nelle campagne di Sampieri. I presunti autori sarebbero due giovani stranieri. Ad identificarli, fermarli e denunciarli all’autorità giudiziaria sono stati i carabinieri. I presunti autori del grave atto delinquenziale ai danni di un’auto in transito, accaduto stamattina, avrebbero agito sulla strada in cui insiste il passaggio a livello di contrada Bruffalori, a monte della frazione di Sampieri. Sono stati i carabinieri della Stazione di Donnalucata ad intervenire con il Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Modica a coordinare le operazioni di ricerca dei protagonisti del gesto.

Alla base una bravata in capo a due giovani extracomunitari appena poco più che maggiorenni. Sarebbero stati loro a determinare il grave atto ai danni di una automobilista che si trovava alla guida della sua Lancia Y. Con lei all’interno dell’abitacolo c’era un’altra persona. I due giovani avrebbero tirato dei sassi che hanno colpito il parabrezza della vettura, danneggiandolo.

Non ci sarebbe un motivo particolare alla base dell’episodio ma solo una bravata che i due giovani avrebbero messo in atto non si sa per quale fine dimostrativo. Nessun danno alle persone, solo un grande spavento. La tempestività, con cui i militari dell’Arma sono intervenuti, ha permesso di trovare, identificare e denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa i presunti autori del fatto. Su di loro pende il reato di danneggiamento. foto di repertorio

