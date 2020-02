Un viaggio culinario a sei mani per San Valentino a Murika - Ragusa Oggi

Un viaggio culinario a sei mani per San Valentino a Murika

Un vero e proprio viaggio attraverso le tradizioni culinarie ed i sapori del nostro stivale. In concomitanza con la festa degli innamorati, in programma venerdì prossimo, si svolgerà all’interno del ristorante Murika di Modica, una cena a sei mani in cui tre giovani chef si incontrano per produrre e proporre un percorso olfattivo e degustativo all’insegna della tradizione e dell’innovazione. “Contaminazioni innovative”, è questo il nome che i tre giovani chef hanno deciso di dare alla serata che si preannuncia come un viaggio che nasce dai territori e le tradizioni dei tre chef e si coniuga con le innovative tecniche utilizzate in cucina.

Protagonista della serata sarà senza dubbio lo chef e padrone di casa del ristorante Murika, Giorgio Cicero affiancato da due tra i più promettenti executive chef del panorama nazionale: Riccardo Bacciottini del ristorante “Il Brunello” a Montalcino e Luigi Margiovanni, capo pasticcere del ristorante stellato “Villa Feltrinelli” sul lago di Garda.

Una cena evento che si svilupperà in cinque portate: dal benvenuto ed il primo dello chef e patron Giorgio Cicero con focacce di farina di russello abbinate a gel di pomodori ed orzo perlato risottato, passando per gli antipasti e i secondi dello chef Batticciottini con capesante e piccioni, per concludere con i dessert a cura dello chef Luigi Margiovanni. In abbinamento alla serata verranno proposti un frappato IGP Terre Siciliane di Vino Lauria e un Guinot Blanguette de Limoux Brut Cuveè Reserve. La cena, compresa di bevande, è proposta ad un prezzo fisso di 60,00€ a persona.

A seguire il menù completo della cena evento “Contaminazioni Innovative”

Benvenuto dello chef patron Giorgio Cicero

con un calice di bollicine

Lievitati (pagnotta di grano perciasacchi, focaccia di russello, grissini di russello) con degustazione di olio, crostino di pane alla norma (cialda di pane soffiata, gel di pomodoro, gel di melenzane bbq, selezioni di basilico e ricotta salata)

Antipasto di Riccardo Bacciottini

Capasanta mari e monti (incontro tra l’entroterra toscana ed i mari intercontinentali) capasanta, midollo di manzo, funghi ed olio al pino mugo

Primo di Giorgio Cicero

Orzo perlato risottato con crema di carote, lardo e acciughe, ragusano in 2 consistenze e alghe di mare

Secondo di Riccardo Bacciottini

Piccione, latte preservato di fichi, argilla, sedano rapa cotto nella cenere e pera Picciola

Free dessert di Luigi Margiovanni

Mela verde con calvados, thè matcha e yougurt

Dessert di Luigi Margiovanni

Pralinato di nocciola, frutto della passione e banana

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il ristorante Murika al numero di telefono 0932454121 o tramite la mail reservation@murika.it