Un uomo senza fissa dimora danneggia automobili parcheggiate vicino supermercato e ospedale

Un immigrato senza fissa dimora ha seminato il panico nel pomeriggio di oggi a Comiso e a Vittoria. L’uomo, probabilmente ubriaco, era andato in escandescenze prendendo di mira delle auto parcheggiate nel piazzale dell’ipermercato Le Dune a Comiso. Poco dopo, è stato avvistato a Vittoria dove ha danneggiato altre due auto che erano parcheggiate nei pressi dell’ospedale Guzzardi.

L’uomo è entrato anche all’interno del Pronto Soccorso. Per bloccarlo sono intervenuti Polizia e carabinieri. L’uomo è stato fermato e condotto in commissariato a Vittoria. Di lui si sta occupando il sostituto procuratore Martina Dall’Amico. Per lui potrebbe scattare il provvedimento di fermo. foto di repertorio

© Riproduzione riservata