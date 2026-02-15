Un terzo quarto da urlo, porta Ragusa alla Vittoria su Molfetta

di Giada Drocker – Partita veloce quella tra la Virtus Ragusa e il Dai Optical di Molfetta, ventesimo turno del campionato di basket serie B interregionale maschile. Ragusa deve interrompere la striscia negativa. In quintetto la squadra di casa parte con Ianelli, Peterson, Cardinali, Brown e Lanzi, mentre Molfetta schiera Bolis, Pieri, Daunys, Favali e Quarta. Transizione e tiri da fuori, poca difesa e punteggio alto-. Sette tiri dall’arco grande e punteggio che si equivale, con Ragusa che tenta lo strappo con Brown e Lanzi, e Molfetta che ricuce con Bolis e Daunys. La prima frazione finisce con Ragusa a +3. Nella seconda frazione la musica leggermente cambia. Dopo il primo canestro di Peterson e Adeola che infila una tripla dopo alcuni tentativi andati a vuoto, siamo sul 33 a 29, Molfetta mette un parziale di 8 a 0 che porterà la squadra a condurre al riposo grande con 4 lunghezze di scarto sui padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi, sarà Fabi a trascinare Ragusa nella rimonta fino al +1, 55 a 54 che arriva con una tripla a metà frazione. Ultimi tre di gioco con la Virtus che da spettacolo prima con un assist delizioso di Lanzi a Cardinali, seguito da una bomba di Adeola che poi serve Piscetta per il +10 della Virtus. Ma il parziale del quarto è impressionante, 30 a 15. Si va all’ultimo quarto con un sottomano di Tumino che fa alzare in piedi il pubblico, e con la squadra di casa che conduce con 9 di vantaggio. Sarà Piscetta il protagonista dell’ultima frazione, ben servito, si fa però trovare pronto. Adeola continua ad avere la mano calda anche se si tiene fuori dal traffico e i tentativi di Molfetta di riportarsi sotto vengono rintuzzati. Favali, Quarta e Pieri continuano a crederci e a 3 minuti dalla fine Molfetta è nuovamente a -5. Fallo sistematico e liberi, non cambiano il risultato. Ragusa vince con il punteggio finale di 96 a 89

Virtus Ragusa – Dai Optical Molfetta 96-89

IL TABELLIN O

Parziali 28-25; 41-45 (13-20); 71-60 (30-15); 96-89 (25-19)

Ragusa: Cantone, Brown 21, Cardinali 7, Piscetta 12, Fabi 13, Tumino 4, Adeola 18, Guastella ne Peterson 4, Lanzi 13, Barracca ne, Ianelli 4. All. Di Gregorio

Molfetta: Bolis 23, Quarta 10, Daunys 20, Potito ne, Favali 15, Natalini 2, Brugia ne, Senghor, Pieri 10, Annese ne, Mezzina 6, Bianco 3. All. Azzollini

Note:

Arbitri Catania, di Barcellona Pozzo di Gotto e Fiannaca di Siracusa



