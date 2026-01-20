Un secolo di vita e di affetti per Cucù: Comiso festeggia i 100 anni della signora Giovanna

Un traguardo straordinario, carico di emozione e significato, è stato festeggiato a Comiso, dove la signora Giovanna, affettuosamente chiamata da tutti “Cucù”, ha spento cento candeline circondata dall’abbraccio di familiari, operatori e rappresentanti delle istituzioni.

La festa si è svolta nei locali della casa di riposo Villa San Biagio, che per l’occasione si è trasformata in un luogo di sorrisi, ricordi e commozione. Una lunga tavola addobbata, fiori, dolci e palloncini hanno fatto da cornice a un momento semplice ma profondamente sentito, in cui il tempo sembrava essersi fermato per rendere omaggio a un secolo di vita.

La struttura ha voluto dedicare alla sua ospite un messaggio pieno di affetto:

«Cara Cucù nostra, tantissimi auguri per i tuoi meravigliosi 100 anni! Un secolo di vita, ricordi, saggezza, amore e tanti sorrisi. Ti auguriamo che gli anni che seguiranno siano come questa giornata, pieni di affetto e serenità».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al sindaco e agli assessori presenti, per aver scelto di condividere un momento così prezioso e carico di significato.

Alla celebrazione ha preso parte il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha voluto esprimere personalmente il proprio augurio:

«Auguri di cuore alla signora Giovanna per il suo secolo di vita. Che magnifico traguardo, circondata da tanto affetto».

Cento anni rappresentano molto più di una cifra: sono la testimonianza di una storia personale intrecciata con quella di un’intera comunità. La festa per la signora Giovanna è diventata così un momento collettivo, un’occasione per riscoprire il valore della memoria, della cura e del rispetto verso chi ha attraversato un secolo di cambiamenti, conservando il dono più prezioso: il sorriso.

