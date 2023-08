Un San Lorenzo tranquillo nelle spiagge della riviera sciclitana. Più vivacità nelle spiagge del litorale fra Pozzallo e Ispica

Per la prima volta da decenni le spiagge dello Sciclitano hanno retto bene il flusso di giovani e meno giovani nella notte di San Lorenzo. A parte qualche “attendamento” selvaggio nella spiaggia di Sampieri, non si è registrato il pienone come oramai si verificava da qualche decennio. Le limitazioni contenute nell’ordinanza sindacale ed un perfetto servizio d’ordine, studiato a tavolino dalla comandante MariaRosa Portelli e messo in campo dal personale del corpo di Polizia locale, hanno permesso di contenere l’affluenza di persone in spiaggia ottenendo il risultato positivo del giorno dopo.

Risultato positivo che è stato riscontrato dalla ditta del servizio ambientale.

Le squadre di operai fin dalle 3 del mattino di oggi sono scesi nelle spiagge pulendo gli arenili dai resti dei bivacchi. Gli stessi operai dicono di non aver trovato lo “scompiglio” degli anni passati. “Con grande soddisfazione possiamo dire di essere riusciti a passare il primo esame che è quello della serata di San Lorenzo – spiega l’assessore all’ambiente Enzo Giannone – ora rimane il secondo step della vigilia di Ferragosto il prossimo 14 agosto. Ma siamo fiduciosi”. Le squadre degli operai, intanto, continueranno in una pulizia straordinaria della spiaggia fra Donnalucata e Bruca. Il primo tratto fino all’Aziz è stato eseguito dalle squadre composte da dieci operai che iniziano a lavorare alle 3 del mattino fino alle 10. Domani saranno tolte le canne e sarà ripulita la spiaggia che va dall’Aziz fino alla Spinasanta”.

Nelle borgate della fascia costiera iblea che si affacciano sul mare la notte di San Lorenzo è stata vissuta nella solita baldoria con discoteche a cielo aperto che i giovani hanno approntato sulle spiagge.

Un divertimento genuino cui guardano con tanta fiducia le famiglie costrette a dover fare i conti con i figli che chiedono divertimento giorno e notte in questi mesi estivi e soprattutto ad un mese dalla riapertura del nuovo anno scolastico. L’attenzione, che le Amministrazioni dei Comuni che si affacciano sul mare hanno avuto quest’anno rapportandosi con la Prefettura di Ragusa negli incontri susseguitisi alla vigilia delle feste di Ferragosto, è stata massima ed i risultati si sono visti.

Foto: utente facebook