Un premio a Palermo per il Circolo Velico Kaucana - Ragusa Oggi

Un premio a Palermo per il Circolo Velico Kaucana

Il Circolo velico Kaucana sarà presente, domenica 21, alla 76esima assemblea annuale convocata allo Sporting village di Palermo per le società affiliate alla Federazione italiana vela della Sicilia (VII zona). Si tratta di un importante momento di confronto nel corso del quale si farà il punto sulla ripartenza dei circoli e dell’attività attraverso la scuola vela in virtù del programma nazionale battezzato “Ritrova la bussola vai a vela”.

Il Cvk, per l’occasione, sarà premiato tra i migliori cinque circoli siciliani per l’attività di promozione della vela giovanile e per il progetto “Velascuola”, in entrambi i casi con riferimento all’anno 2019, che hanno fatto registrare un grande successo in termini di partecipanti.

Un momento, dunque, che merita di essere sottolineato proprio per i numerosi passi in avanti che, lungo questa direzione, sono stati compiuti dal Circolo velico Kaucana. Ai circoli partecipanti all’assemblea, inoltre, sarà consegnato il materiale promozionale per il Vela day.

Si tratta di un altro grande momento di promozione per la vela e per gli stessi circoli che, dal 26 al 28 giugno, apriranno le porte al territorio. Intanto, gli atleti del Cvk sono stati impegnati, sabato e domenica scorsi, nella prima tappa della remote racing Kinder joy of moving che ha visto impegnati 31 circoli in tutta Italia tra cui anche quello dell’area iblea. Gli atleti del Cvk, adesso, si cimenteranno con la seconda tappa prevista per sabato e domenica prossimi, con l’auspicio di potere contare su condizioni meteo più favorevoli.