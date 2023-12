Un playground di street basket su Largo Gramsci per farlo risvegliare dall’oblio in cui è finito

E’ l’occasione per rilanciare l’area che, negli anni, ha perso la caratteristica di piazza centrale della città a Scicli. La proposta del PD è stata messa nero su bianco nella mozione che il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità lo scorso 27 dicembre. Primo firmatario il consigliere Caterina Riccotti che ha individuato l’area retrostante il cine-teatro Italia come luogo utile per la realizzazione di un playgroud da destinare ai giovani.

Cosa si intende fare per questa area, al centro della città, fin troppo abbandonata.

“Abbiamo chiesto alla giunta di realizzare un campetto di basket o street basket utilizzando canestri e altre attrezzature di proprietà del Comune, ad oggi inutilizzati, e attivandosi per reperire fondi, anche attraverso la partecipazione ad appositi bandi, per la realizzazione del playground stesso – spiega il consigliere Caterina Riccotti – così intendiamo creare un luogo di aggregazione ove si possano organizzare anche tornei ed altre iniziative in cui i giovani e non della città possano ritrovarsi nella pratica dello sport. Vogliamo così iniziare a restituire alla città quello che per molti è un luogo del cuore”.

Quella della installazione di un playground su Largo Gramsci è l’inizio di una fase di rilancio.

“Ci saranno anche altre azioni concrete per riportare la zona di Largo Gramsci e Piazza Italia al centro dell’attenzione della comunità, offrendo opportunità di riqualificazione per quella che un tempo era il cuore pulsante della città e che oggi, purtroppo, fatta eccezione per un gruppo di esercenti e professionisti resistenti, vede la fuga di attività commerciali sfiduciate dai molteplici fenomeni di illegalità e dalla mancata risposta delle istituzioni – conclude Caterina Riccotti – crediamo che Largo Gramsci possa essere, in un futuro quanto più prossimo possibile, parte viva e attiva del centro cittadino e continueremo a tenerlo al centro della nostra agenda con proposte ed iniziative per la sua riqualificazione e vigileremo affinchè l’Amministrazione onori gli impegni che si è assunta”.