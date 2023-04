Un picnic ottocentesco a Donnafugata? Si può! Tutti gli eventi del week end del Primo Maggio a Ragusa

Un ricco week end di eventi a Ragusa in occasione del Primo Maggio. Da oggi, 29 aprile 2023, e per tutto il weekend, 1 maggio incluso, si potrà visitare l’intero complesso di Donnafugata (piano nobile, parco storico e Museo del Costume) al prezzo speciale di 4,00 €.



Il 30 aprile 2023 andrà in scena il terzo appuntamento della felice rassegna “Il Castello da Favola – racconti itineranti”. Una visita guidata per bimbi seguita da una rappresentazione teatrale di Hansel e Gretel, con la regia di Walter Manfrè. L’evento è curato da Liber@arte. Partecipazione all’evento gratuita, su prenotazione (333.988 33 89 o liberartecomiso@gmail.com).

Ingresso a prezzo speciale per adulti accompagnatori: 4,00 €. L’inizio è previsto per le ore 17.30. Lo stesso evento andrà in replica anche il 7 maggio.

A DONNAFUGATA IL PICNIC OTTOCENTESCO



Il 1 maggio la visita al castello sarà invece arricchita dal “Picnic ottocentesco al Castello”, a cura di Harmonia Suave, Compagnia Internazionale di Danza Storica, diretta da Carla Favata. Dopo il Gran Ballo del Gattopardo dello scorso anno, la Compagnia Harmonia Suave ritorna portando con sé belle novità! Stavolta potranno riviversi le magiche atmosfere del picnic ottocentesco nel parco, accompagnate da diverse attività, fra cui le danze storiche.



In questi giorni è regolarmente consentito l’accesso ai restaurati spazi del Castello di Donnafugata. La visita ai Cortili è libera; la visita alla Torre del Belvedere è assistita e consentita al mattino tra le 11.00 e le 12:00 e al pomeriggio tra le 16.00 e le 17.00. La visita a entrambi è inclusa nel biglietto di ingresso.

Si informa inoltre che dal 25 aprile e fino al 30 giugno 2023 sarà possibile visitare il piano nobile del castello di Donnafugata in un modo “nuovo”, in italiano e in inglese. A Donnafugata è infatti arrivata “Zonzo”, l’app per smartphone che propone itinerari e percorsi per conoscere storia e racconti legati alla nostra città. Per provare l’itinerario basta accedere alla connessione wi-fi del castello, scaricare l’app “Zonzo”, registrarsi e sbloccare il percorso “Castello di Donnafugata” dalla sezione degli itinerari culturali.



GLI ALTRI EVENTI DA NON PERDERE

Si ricordano infine gli eventi del weekend a Ragusa: a Ragusa Ibla è in corso l’Ibla Meeting Art fino a domenica; stasera 29 aprile è previsto un bel concerto d’atmosfera a lume di candela, accanto alla chiesa di San Vincenzo Ferreri ore 21:30 e l’apertura straordinaria del portale ligneo del Duomo di San Giorgio con un altro appuntamento di Arte Svelata (20:30-23:30); il 30 aprile, la Compagnia Harmonia Suave invaderà piacevolmente le strade di Ragusa Ibla con una Passeggiata Storica e Danze dell’800, dalle ore 17:00; a Ragusa il 30 aprile prenderà avvio la Granfondo; a Marina di Ragusa, stasera 29 aprile, ci sarà il concerto di Bernardo Lanzetti, Vox50 (ore 21:00), storico leader degli Acqua Fragile ed ex front man e solista della Pfm che ha scelto di iniziare il suo tour con il “concerto zero” a Marina di Ragusa, ore 21:00; il 30 aprile da Marina di Ragusa partirà la prima edizione della Barocca, ciclostorica Iblea.

Per altri dettagli sugli eventi in programma a Ragusa si può consultare la newsletter eventi sul sito www.cccragusa.it, sezione “eventi in corso” e iscriversi alla stessa per restare sempre informati.