Un pass auto per tutte le Ztl d’Europa. Scicli primo Comune in provincia ad aderire alla piattaforma CUDE

Un atto deliberativo, moderno ed innovativo e soprattutto solidale, che spiana la strada ai portatori di disabilità. Questi potranno viaggiare in tutte le città europee entrando nelle zone a traffico limitato senza dover comunicare prima il passaggio nelle aree sottoposte alle limitazioni di accesso. L’atto deliberativo che mette nero su bianco questa procedura è stato approvato dalla giunta. Con esso si aderisce di fatto alla Piattaforma nazionale informatica dei contrassegni unificati disabili europei (CUDE).

Scicli è uno dei primi comuni italiani ad aderire. Non più di 30 sono attualmente in tutta la penisola. In provincia di Ragusa è il primo.

“Abbiamo deciso di aderire alla piattaforma CUDE, nata per agevolare la mobilità delle persone con disabilità sul territorio europeo – spiega il sindaco Mario Marino – a dire il vero la proposta è arrivata dalla Comandante della Polizia Locale, Maria Rosa Portelli, in un’ottica di digitalizzazione e di socializzazione. Questo sistema consentirà al guidatore con pass auto disabili di non comunicare più l’ingresso nelle ZTL quando questo guidi in un Comune diverso da quello in cui risiede. Quindi chi si registra sull’apposito portale online CUDE accede alle ZTL senza autorizzazioni preventive da parte del Comune. Queste agevolazioni varranno, al momento, per i comuni che hanno aderito alla Piattaforma CUDE. I Comuni, quali soggetti abilitati al rilascio del CUDE, inseriscono i dati relativi al numero del contrassegno, alla data di rilascio e data di scadenza ed alle targhe associate in un numero massimo di due”. Il sindaco Marino assieme alla comandante Portelli hanno consegnato già un primo pass rilasciato dal Comune allo sciclitano Davide Donzella.