Un pallone per abbattere le sbarre: al carcere di Ragusa torna “La Partita con mamma e papà”

Una partita di calcio, tra sorrisi, abbracci e mani che si stringono forte. Ma dietro il pallone, c’è molto di più: il diritto all’affetto, anche oltre il reato. Mercoledì 18 giugno, la Casa Circondariale di Ragusa apre le sue porte per la nuova edizione della “Partita con mamma e papà”, evento simbolico e profondamente umano organizzato da Bambinisenzasbarre ETS nell’ambito della campagna europea “Non un mio crimine, ma una mia condanna”.

Un’iniziativa che riunisce genitori detenuti e figli, trasformando per un giorno il carcere in un luogo di normalità, gioco e tenerezza, dove a parlare non sono le colpe, ma i legami.

