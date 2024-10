“Partita con mamma e papà”: l’evento a Ragusa per far incontrare i genitori detenuti coi figli

Giovedì 10 ottobre si terrà l’evento “Partita con mamma e papà” presso la casa circondariale di Ragusa, organizzato dall’associazione “Ci Ridiamo Su” e patrocinato dal Comune di Ragusa. L’iniziativa, che inizierà alle ore 10, ha l’obiettivo di creare un momento di incontro gioioso tra i genitori detenuti e i loro figli, sottolineando l’importanza del diritto dei bambini a mantenere un legame forte con i propri genitori, anche in condizioni di detenzione.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra diverse realtà associative, tra cui “Medu – Medici per i Diritti Umani Ragusa”, “Arcigay Ragusa”, “Ara’ – Associazione Angelo Ragusa”, “Facciamo scuola asd”, e con il coinvolgimento dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa, retti rispettivamente da Catia Pasta ed Elvira Adamo. Sono coinvolti anche il Centro Servizi Volontariato Etneo e la Camera Penale degli Iblei.

Questa è la terza volta che la casa circondariale di Ragusa aderisce all’iniziativa nazionale dell’associazione “Bambini senza sbarre”, che promuove occasioni simili per facilitare incontri tra genitori e figli in un contesto più familiare e meno formale. La giornata rappresenta un’opportunità per il carcere di aprirsi alle famiglie, abbattendo le barriere fisiche e simboliche, per favorire un momento di normalità e vicinanza familiare.

© Riproduzione riservata