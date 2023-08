Un oggetto metallico di grosse dimensioni nel mare di Punta Castellazzo in territorio di Ispica. Un ordigno bellico? Interdetta l’area

Nell’ordinanza di interdizione della Capitaneria di porto di Pozzallo si parla di “oggetto metallico in mare di grosse dimensioni e forma cilindrica”. Stante la descrizione contenuta nella segnalazione del 22 agosto scorso pervenuta all’ufficio marittimo si ipotizza un ordigno bellico risalente all’ultimo conflitto della Seconda guerra mondiale. Tutto da accertare. Al momento c’è solo il provvedimento dell’Autorità Marittima con il quale vengono adottati immediati, urgenti ed idonee misure a tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose al fine di salvaguardare la vita umana in mare e la sicurezza della navigazione.

Evitare, quindi, possibili incidenti a persone e cose e garantire la sicurezza della navigazione.

Il tratto di mare interdetto è quello antistante la località Punta Castellazzo nel Comune di Ispica, più precisamente nella posizione Latitudine 36°41.7005’N – Longitudine 014°59.4645’. Nelle more degli accertamenti e della bonifica, lo specchio acqueo interessato è da ritenersi pericoloso per la pubblica incolumità – avvisa la Capitaneria con l’ordinanza di interdizione che interessa lo specchio acqueo e l’area demaniale marittima – con decorrenza immediata e fino all’avvenuto recupero, la rimozione e la messa in sicurezza dell’oggetto metallico descritto nella segnalazione che sarebbe di possibile natura esplosiva. Per un raggio di 100 metri è vietato a persone, mezzi ed unità navali di accedere, transitare, sostare, navigare e praticare la balneazione, di effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, di svolgere attività di pesca di qualunque natura, di effettuare qualsivoglia ulteriore attività direttamente o di riflesso connessa agli usi pubblici se non espressamente autorizzata dalla Capitaneria di porto pozzallese. Naturalmente fino a quando si procederà alla messa in sicurezza del luogo.