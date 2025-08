Un nuovo volto per Marina di Ragusa: inaugurato il rinnovato Lungomare Bisani, intitolato a Carmelo Dipasquale

È stato ufficialmente inaugurato ieri pomeriggio il nuovo Lungomare Bisani, a Marina di Ragusa, completamente riqualificato e intitolato alla memoria di Carmelo Dipasquale, giovane donatore di organi, il cui gesto di amore ha lasciato un segno profondo nella comunità ragusana. La cerimonia di apertura, partecipata da cittadini e istituzioni, si è svolta alla presenza delle autorità comunali e dei familiari di Carmelo.

Il nuovo lungomare rappresenta oggi uno degli interventi più significativi per la valorizzazione della costa iblea. Il tratto riqualificato, compreso tra Punta di Mola e lo Scalo Trapanese, è stato completamente ripensato in termini di mobilità sostenibile, sicurezza e qualità degli spazi pubblici. Una passeggiata che si affaccia sul mare, tra verde, panchine e un nuovo percorso pedonale in passerella, che affianca la pista ciclabile già esistente, mettendo finalmente fine alla commistione tra pedoni e ciclisti.

L’intervento, finanziato attraverso i fondi PAC per la Sicilia con oltre 5,3 milioni di euro, è il frutto di un progetto premiato tra i migliori sette su novanta proposte presentate a livello regionale. I lavori sono stati affidati al Consorzio Jonico Soc. Consortile con un ribasso del 31%, dopo un lungo iter di progettazione e selezione che aveva preso il via già nel gennaio 2023.

Grande attenzione è stata riservata anche all’ambiente: gli alberi già presenti lungo il tracciato sono stati preservati e sono stati creati accessi sicuri al mare tramite nuove scale. L’intera area, oggi restituita alla cittadinanza, è un invito alla fruizione lenta del paesaggio, al rispetto dell’ambiente e alla promozione di uno stile di vita attivo.

L’intitolazione a Carmelo Dipasquale ha aggiunto un forte valore simbolico all’evento: una scelta che intende mantenere viva la memoria di un gesto di altruismo e promuovere la cultura della donazione, intrecciando il concetto di “nuova vita” con quello della rigenerazione urbana.

Con quest’opera – che si aggiunge alla pista ciclabile da Piazza Malta alla Riserva e alla riqualificazione del lungomare Doria – l’amministrazione comunale continua il suo impegno nella trasformazione del litorale in uno spazio più vivibile, sicuro e attrattivo, capace di generare nuove opportunità turistiche ed economiche.

