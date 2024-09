Un nuovo funzionario alla Questura di Ragusa: è Commissario Capo Giovanni Di Giorgio

Il Questore della provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, insieme ai Funzionari della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, ha dato il benvenuto al Commissario Capo Dr. Giovanni Di Giorgio, appena assegnato alla Questura di Ragusa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Chi è Giovanni Di Giorgio

Il Commissario Capo Di Giorgio, 29 anni, originario della provincia di Ragusa, ha conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, seguita da un master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” presso l’Università La Sapienza di Roma. Dopo aver superato il concorso, ha frequentato il 110° corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Prima di questo nuovo incarico, ha prestato servizio alla Questura di Pisa, dove ha diretto la Sezione Polizia Ferroviaria e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

© Riproduzione riservata