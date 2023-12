Un Natale di gioia per i bambini ricoverati in ospedale. Seconda edizione per l’Happy Gift Arcigay Ragusa

L’iniziativa è promossa dall’Arcigay Ragusa ed arriva, come per lo scorso anno, in occasione delle festività natalizie. Con essa gli organizzatori intendono regalare un momento di spensieratezza ai bambini e alle bambine che si trovano ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali ragusani, il Maggiore-Nino Baglieri di Modica, il Giovanni Paolo II di Ragusa ed il Guzzardi di Vittoria.

Come partecipare?

Entro lunedì 18 dicembre si può consegnare un regalo presso uno dei punti di raccolta. Sarebbe opportuno partecipare all’iniziativa donando giochi per la prima infanzia, giochi di società, puzzle, libri e peluche per bambine e bambini fino ai 12 anni. I regali verranno consegnati da persone che vestiranno i panni di Babbo Natale, Minnie e Topolino. Il servizio sarà garantito da Happy Hyppos Party con Me di viale Vlontari della Libertà a Vittoria. Per alimentare i punti di raccolta si potranno consegnare i regali ancora nei giorni del 9, 12 e 14 dicembre dopo i primi due appuntamenti del 2 e 5 dicembre scorsi. I punti di raccolta dei regali di Natale sono: Mondadori Point di via Generale Amato 118 a Comiso, Giocheria di via Cechov 34 a Comiso, Giocheria di via Cav. Vittorio Veneto 46 a Vittoria, Mondadori Book Store di corso Umberto a Modica, Gruppo Scout CNGEI di piazza Carmine a Ragusa c/o ex locali scuole, Cgil Scicli di via San Filippo 15 a Scicli.