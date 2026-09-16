Un milione per il nuovo mercato, ma è troppo lontano: a Comiso esplode la polemica

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Il nuovo progetto del mercato ortofrutticolo di contrada Mendililla desta perplessità. Troppo lontano dal centro abitato, potrebbe portare delle difficoltà a quanti debbono raggiungerlo ed il consigliere comunale, Gigi Bellassai, chiede alla giunta di ascoltare i pareri dei cittadini e dei commercianti prima di decidere lo spostamento.

Il mercatino settimanale di Comiso infatti sarà presto spostato. Il comune ha varato il progetto per spostare il mercato dall’attuale sede di via Cechov a contrada Mendolilla, in un’area limitrofa al mercato ortofrutticolo, che sarà attrezzata con due viali per gli espositori, servizi e area parcheggio limitrofa al mercatino.

Il progetto sarà realizzato con un finanziamento di circa un milione di euro della Cassa Depositi e Prestiti. I lavori dovrebbero partire a breve.

La nuova area mercatale dovrebbe essere pronta a fine 2027.

Il problema del mercatino settimanale del venerdì parte da lontano. Quando venne realizzato, la zona di via Cechov era più periferica. Oggi si è trasformata in un quartiere densamente abitato, con la presenza di numerose attività commerciali. Da tempo i residenti chiedono lo spostamento del mercatino per evitare i disagi del venerdì: garage inaccessibili fin dalle prime ore del mattino, la presenza delle bancarelle davanti alle abitazioni. Altro problema, quello della sicurezza, per la difficoltà di eventuali mezzi d’emergenza (ambulanze e altro) che non possono percorrere le strade dove si trovano le bancarelle. Di più: nella zona si trova anche una scuola, il plesso della primaria “Senia”.

Da qui la decisione di spostare il mercatino in una nuova area e la scelta di contrada Mendolilla.

Una scelta che non mette d’accordo tutti. La nuova area è più periferica e meno facile da raggiungere. Nessuno potrebbe recarsi al mercatino a piedi, sarebbe necessario l’utilizzo dell’automobile. Il dibattito è quindi aperto.

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