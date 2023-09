Un meticcio di media taglia chiuso in un piccolo box fai da te. Liberato a Scicli da carabinieri, vigili urbani e veterinari dell’Asp

Chiuso in un box rudimentale di piccole dimensioni. Viveva da un paio di settimane lì, in contrada Pagliarelli alla periferia di Scicli, nell’attesa che la vita cambiasse. Ed è cambiata solo con l’intervento dei militari dell’Arma e dei vigili urbani del locale Comando che, chiedendo il supporto del medico veterinario dell’Azienda sanitaria iblea, sono intervenuti liberando il cane. Un bastardino di media taglia privo di microchip che l’uomo, nel cui appezzamento di terreno è stato trovato, pare avesse trovato alcune settimane fa. Per tenerlo aveva creato un rudimentale box fatto di blocchi di cemento e di pedane in legno per la copertura. Per non permettergli di uscire dalla cella di restrizione l’uomo ha pensato di mettere delle pietre sulle pedane in legno così che il cane non avesse la forza di uscire.

Una volta liberato è stato affidato alla Professional Dog di Ragusa.

La querela è stata presentata dall’Associazione “Amici di Italo” di Scicli che da anni, da quando è stata costituita dopo la morte del cane-uomo mascotte della cittadina barocca, ha intrapreso un’azione di tutela e salvaguardia dei diritti dei cani. Un’azione lodevole che viene perpetuata nella memoria di Italo, il cui corpo è seppellito a villa Penna, e la cui storia è stata racconta in un bellissimo ed emozionante film dalla regista Alessia Scarso. Per lo sventurato bastardino, trovato nel terreno in territorio fra Scicli e Cava d’Aliga, l’intervento delle forze di polizia e del personale sanitario è stato la sua salvezza. Dopo il caso di avvelenamento di due cani ad Acate, ora la storia di Scicli con il cane recluso in quel box rudimentale che rischiava di portare alla cattività l’animale e renderlo pericoloso. Ma come sempre il buon cuore è supremo ed arriva nel posto giusto al momento giusto. In questo caso in contrada Pagliarelli, in quell’appezzamento di terreno dove il cane veniva detenuto in uno stato brado.