Un lampione a due luci che dà sicurezza ad un quartiere. Accade aScicli

Basta poco per fare diventare le speranze in certezze. Appena mezza giornata di lavoro ed è arrivata in via Tagliamento, nel centro della città, non solo la luce ma anche la sicurezza. Sicurezza sì perchè la

via Tagliamento, una delle strade più trafficate e più centrali della città, è in sofferenza da un po’ di tempo. Tipi loschi si sono visti aggirare nelle ore serali e da ottima zona di parcheggio è diventata

luogo a rischio. L’Amministrazione comunale ha raccolto il grido di allarme degli abitanti e lo ha fatto andando ad implementare la rete pubblica dell’illuminazione portando chiarore in un tratto di via

Tagliamento quasi al buio. Un lampione a due luci, ora, domina laparte centrale della strada ed offre più sicurezza per gli abitanti e per coloro i quali parcheggiano le auto in questa zona particolarmente

agevole perchè nel centro città ma altamente a rischio. La sicurezza in una città è legata anche e soprattutto alla funzionalità dei servizi. E nel caso di via Tagliamento si è andati oltre riuscendo a rassicurare i cittadini a poter attraversare questa strada ed utilizzare questa area di parcheggio con la luce e non come accadeva prima nel buio più totale. E ciò era galeotto per il malaffare.

