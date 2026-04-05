Un incidente stradale autonomo in contrada Pozzillo. Ferito 60enne

Un incidente stradale autonomo si è verificato sulla SP81, in contrada Pozzillo, nel territorio di Ragusa.

Alla guida del mezzo, una Renault, si trovava un uomo di 60 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. Nell’impatto il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Resta da chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo dell’auto.

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