Un flashmob per difendere la Fornace Penna

Singolare inziativa ieri a Sampieri. Organizzato un Flashmob alla Fornace Penna per sensibilizzare le istituzioni ad un pronto avvio delle procedere burocratiche per la salvaguardia e messa in sicurezza di una struttura che è divenuta ormai un monumento simbolo della nostra terra. L’iniziativa a cura delle Associazioni Casa delle Culture Scicli, Casa delle Donne Scicli e Movimento

delle Mamme di Modica.

Sono stati coinvolti cittadini, bagnanti e turisti

“Non ci rassegniamo, affermano gli organizzatori, e chiediamo con forza, a coloro i quali hanno il dovere istituzionale di

intervenire, che in tempi certi e con azioni concrete, applichino le norme del Codice dei Beni

Culturali, volte alla salvaguardia del nostro patrimonio culturale, che celebriamo sempre quale una

delle nostre maggiori ricchezze.

In più decenni non ci sono state azioni veramente concrete volte a garantire la conservazione della

Fornace, piuttosto la si celebra come una quinta teatrale, una scenografia unica e originale, che

paradossalmente ha acquisito fascino proprio per la sua precarietà, ma se non la salviamo ci

perderemo anche questa “suggestione”.